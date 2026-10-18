Кучеров оформил дубль за 5 минут в матче «Тампы» с «Ванкувером»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился дублем в матче против «Ванкувера» в регулярном чемпионате НХЛ.

33-летний россиянин сократил отставание «Тампы» в счете во втором периоде. Спустя пять минут Кучеров забросил вторую шайбу и сравнял счет.

В активе российского форварда теперь 10 (3+7) очков в 8 матчах этого сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

17 октября, 23:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Ванкувер

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