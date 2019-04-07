Никита Кучеров - обладатель "Арт Росс Трофи"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров по итогам регулярного чемпионата-2018/19 стал обладателем "Арт Росс Трофи", приза лучшему бомбардиру сезона. Для него это первая такая награда.

У 26-летнего россиянина 128 (41+87) очков в 82 играх. Второе место по системе гол+пас занял нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, заработавший 116 (41+75) очков.

Напомним, что Кучеров побил рекорд Александра Могильного по количеству очков в одной регулярке для российских игроков. Кроме того, он стал первым игроком за 13 лет, набравшим 125 очков в регулярном чемпионате.

В сезоне-2005/06 форвард "Сан-Хосе" Джо Торнтон​ набрал 125 (29+96) баллов.