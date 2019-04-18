Никита Кучеров: "Нужно отдохнуть и приняться за работу с умом"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров в интервью "СЭ" заявил, что его команде нужно отдохнуть после неудачного выступления в плей-офф Кубка Стэнли. "Молнии" проиграли "Коламбусу" в 1/8 финала плей-офф с общим счетом 0-4.

- Конечно, всегда есть, над чем работать, и есть куда расти и в чем совершенствоваться, - сказал Кучеров. - Прежде всего, нужно отдохнуть, вернуться и приняться за работу с умом и в правильном направлении, чтобы стать успешной командой. В плей-офф все иначе. Иногда нужно все упростить и играть в более оборонительный хоккей.

– Несколько месяцев назад вы упоминали, что нужно больше забивать и проявлять свои лидерские качества. Что вы скажете о своем личном развитии в этом сезоне?

– Я могу только вернуться на лед и работать над своей игрой.

– Ваши лидерские составляющие нужно улучшать?

– Да. (Игорь Рабинер)

В минувшем сезоне Кучеров провел 85 матчей за "Тампу", в которых набрал 130 (41+89) очков.

Полностью интервью с Кучеровым читайте здесь