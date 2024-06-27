Никита Кучеров номинирован на премию «Лучшему игроку НХЛ» по версии ESPN

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров вошел в число претендентов на получение приза «Лучшему игроку НХЛ» от издания ESPN.

За награду также поборются Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

Все желающие могут проголосовать за одного из четырех номинантов на сайте ESPN. Победителя объявят 11 июля.

В завершившемся сегодня регулярного чемпионата Кучеров набрал 144 (44+100) очка, став лучшим бомбардиром НХЛ. В Кубке Стэнли «Тампа-Бэй» с россиянином потерпела поражение от «Флориды» в первом раунде (1-4 в серии).