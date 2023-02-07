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Сегодня, 15:25

Кучеров: «Малкин один из моих любимых игроков, за ним очень интересно наблюдать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров назвал форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина одним из своих любимых игроков.

«Евгений один из моих любимых игроков, за ним очень интересно наблюдать. Он всегда усердно работает на льду и заставляет тебя работать еще усерднее, чтобы соперничать с ним. Он все делает настолько красиво, что хочется перенять его манеру игры», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и двукратным чемпионом мира. На данный момент россиянин близок к достижению отметки в 1200 очков в НХЛ.

В текущем сезоне 36-летний россиянин сыграл за «Питтсбург» 49 матчей и оформил 50 (19+31) очков.

Его команда занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 57 очков за 49 матчей.

Евгений Малкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 50 28 22 64
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 53 26 27 57
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 49 32 17 65
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 29 23 68
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 49 27 22 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 50 20 30 44
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 51 16 35 38
Результаты / календарь
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12.02
7.02 03:00
Филадельфия – Айлендерс
1 : 2
7.02 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 7 : 1
7.02 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 5 : 4 ОТ
7.02 03:30
Рейнджерс – Калгари
 5 : 4 ОТ
7.02 04:30
Даллас – Анахайм
 3 : 2 Б
7.02 05:00
Аризона – Миннесота
 3 : 2
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 49 73
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 39 2.25
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 19 2.26
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