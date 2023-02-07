Кучеров: «Малкин один из моих любимых игроков, за ним очень интересно наблюдать»
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров назвал форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина одним из своих любимых игроков.
«Евгений один из моих любимых игроков, за ним очень интересно наблюдать. Он всегда усердно работает на льду и заставляет тебя работать еще усерднее, чтобы соперничать с ним. Он все делает настолько красиво, что хочется перенять его манеру игры», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.
Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и двукратным чемпионом мира. На данный момент россиянин близок к достижению отметки в 1200 очков в НХЛ.
В текущем сезоне 36-летний россиянин сыграл за «Питтсбург» 49 матчей и оформил 50 (19+31) очков.
Его команда занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 57 очков за 49 матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|50
|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|28
|22
|64
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|53
|26
|27
|57
|7
|Филадельфия
|52
|21
|31
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|65
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|29
|23
|68
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|49
|27
|22
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|50
|20
|30
|44
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|51
|16
|35
|38
|7.02
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|1 : 2
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|7 : 1
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|5 : 4 ОТ
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|5 : 4 ОТ
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|3 : 2 Б
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|3 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|73
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|39
|2.25
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26