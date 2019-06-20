Никита Кучеров: "Надо стремиться быть как Малкин и Овечкин"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров высоко оценил игру в НХЛ соотечественников Александра Овечкина и Евгения Малкина. Форвард в сезоне-2018/19 набрал 128 (41+87) очков в регулярном чемпионате, стал его лучшим бомбардиром, а накануне получил "Харт Трофи", приз самому ценному хоккеисту лиги.

– В 90-е "Харт Трофи" выигрывал Сергей Федоров, в 2000-е и 2010-е – Александр Овечкин с Евгением Малкиным. Теперь вы перехватываете у них эстафетную палочку. Чувствуете, что оставляете след в истории?

– Я тут первый раз, так что никакую палочку пока еще не перехватил. А Женя Малкин, Саня Овечкин здесь постоянно. Надо стремиться быть как они, держать планку высоко. Будем стараться двигаться дальше. (Игорь Рабинер)

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