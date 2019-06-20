Никита Кучеров: "Мы не выиграли Кубок Стэнли, значит, я должен работать вдвое больше"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров заявил, что в следующем сезоне он должен работать еще усерднее, чтобы команда поборолась за Кубок Стэнли. Россиянин в сезоне-2018/19 набрал 128 (41+87) очков в регулярном чемпионате, стал его лучшим бомбардиром, а накануне получил "Харт Трофи", приз самому ценному хоккеисту лиги.

– Какие качества вам удалось улучшить в течение этого сезона, что помогло вам сделать такой скачок в результативности?

(Улыбается) – Ой, сложный вопрос! Может быть, всего понемногу. Стал более всесторонним игроком.

– Каким в таком случае будет ваш подход к следующему сезону, когда к вам уже будут относиться как к лучшему игроку?

– Мы не выиграли Кубок! Значит, я не сделал главного, к чему стремился. И должен работать вдвое больше. Летом вернусь домой и буду вкалывать, чтобы подойти к сезону в по-настоящему хорошей форме. Для начала – чтобы все хорошо началось. (Игорь Рабинер)

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