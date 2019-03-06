08:24 | Хоккей — НХЛ

Никита Кучеров: "Мне нравятся такие матчи, как с "Виннипегом"

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Российский форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров - о матче с "Виннипегом" (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

 

На вопрос о том, как ему такие матчи перед окончанием регулярного сезона, Кучеров ответил: "Мне понравилось. Это был конкурентный матч, что хорошо для нас".

"Тампа-Бэй" уверенно лидирует в Восточной конференции, имея в активе 106 очков.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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