Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров сказал, что не очень внимательно следил за ходом Кубка Гагарина. По словам форварда, ему не так интересна КХЛ из-за ее предсказуемости.

– Кого-то поздравили с победой в Кубке Гагарина?

– За ребят, конечно, порадовался – молодцы. В ЦСКА много друзей, поздравил, кого смог.

– Следили за его ходом?

– Я читал немножко и счета видел. Не очень тяжело им оказалось, по ходу (улыбается).

– Тренер "Авангарда" Боб Хартли сказал, что не видел такую непроходимую защиту.

– Мне без разницы на ЦСКА. У меня есть свой клуб. ЦСКА – молодцы и выиграли.

– Никита Нестеров сказал, что победа ЦСКА далась нелегко. Насколько дико это смотрится для Северной Америки, что четыре победителя дивизиона слетели в первом раунде?

– НХЛ интересна тем, что ты никогда не знаешь, чего ожидать. В КХЛ почти всегда понятно, кто лидер и кто пройдет дальше. (Алексей Шевченко)

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