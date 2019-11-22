Никита Кучеров купил дом в престижном районе Тампы

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров купил дом за 2,95 миллиона долларов, информирует Tampa Bay Business Journal.

Как отмечается, он довольно старый и нуждается в реконструкции. Однако недвижимость находится в живописном и престижном районе Sunset Park Isles с видом на залив.

Скорее всего дом будет снесен, а на этом месте будет построен новый.

В этом сезоне Кучеров набрал 18 (6+12) очков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ.