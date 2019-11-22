НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Никита Кучеров купил дом в престижном районе Тампы

13:45
Дом Никиты Кучерова. Фото photos.cltampa.com
Дом Никиты Кучерова. Фото photos.cltampa.com
Теги:

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров купил дом за 2,95 миллиона долларов, информирует Tampa Bay Business Journal.

Как отмечается, он довольно старый и нуждается в реконструкции. Однако недвижимость находится в живописном и престижном районе Sunset Park Isles с видом на залив.

Скорее всего дом будет снесен, а на этом месте будет построен новый.

В этом сезоне Кучеров набрал 18 (6+12) очков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир