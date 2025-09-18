Кучеров — об изменениях в своей подготовке: «Всю основную работу я перенес на лед»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров рассказал об изменениях в своей подготовке.

«Раньше я пытался стать больше, сильнее, выше прыгать, быстрее бегать, как все говорят. Но у меня это никогда не работало. Я качался, пробовал все эти вещи — без толку. Потом я получил травму, и с тех пор я забросил железо и вообще занятия в зале. Теперь занимаюсь растяжкой, ухаживаю за бедрами и поясницей — в основном это профилактика травм во время сезона. Разная работа на мобильность, вот это все. А всю основную работу я перенес на лед. Добавил больше льда, отрабатываю те мелочи, которые вижу в игре и в которых мне нужно стать лучше. Вне льда у меня теперь уходит всего минут 25», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

В сезоне-2024/25 на счету 32-летнего россиянина 78 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 121 (37+84) очко. В 5 матчах плей-офф он отметился 4 результативными передачами.