Никита Кучеров: "Коламбус" – чертовски хорошая команда"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров прокомментировал итоговое поражение в серии с "Коламбусом" в первом раунде Кубка Стэнли (4-0).

– "Коламбус" – чертовски хорошая команда. Надо отдать им должное, – цитирует Кучерова журналист Дэн Роузен. – Они хорошо играли и боролись изо всех сил. Думаю, что это было не наше время.

"Коламбус" впервые в истории смог выиграть серию плей-офф. До этого "жакеты" четыре раза вылетали в первом раунде Кубка Стэнли.

В плей-офф 25-летний Кучеров провел 3 игры и набрал 2 очка (0+2).