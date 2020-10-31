Никита Кучеров: «Когда поднимаешь Кубок Стэнли, такое чувство, будто ты без сознания»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров рассказал о своих эмоциях от победы в Кубке Стэнли.

— Эмоции тяжело передать словами, — приводит GQ слова Кучерова. — Для каждого из нас это стало тем, о чем мы мечтали с самого детства. В момент, когда поднимаешь кубок, кажется, что ты находишься без сознания. Осознание приходит позже. Я впервые выиграл что-то настолько особенное, о чем мечтал всю жизнь. Так что на данный момент это самый знаменательный момент в моей карьере.

В плей-офф легких игр не бывает. Каждая серия нам далась нелегко, и тем ценится Кубок Стэнли. И все же я бы выделил первую серию с «Коламбусом». Она была тяжелая для всех как морально, так и физически. Особенно момент с пятью овертаймами. Сомневаюсь, что кто-то в нынешнем составе «Тампы» до этого вообще проходил через подобное. Странный опыт, но до сих пор вспоминаем с улыбкой. Сложно было только после самой игры: ты уходишь со льда, раздеваешься и видишь, как проступают ребра. Я, наверное, тогда похудел на килограммов пять. Так что если хотите быстро скинуть вес, сыграйте пару лишних периодов (смеется).