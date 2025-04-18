Кучеров забил 37 голов и набрал 121 очко: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25

Форвард «Тампы» Никита Кучеров завершил регулярный чемпионат НХЛ с 121 очком.

На счету 31-летнего россиянина 78 матчей из 82, в которых он забил 37 голов и сделал 84 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром сезона, опередив Нэйтана Маккиннона из «Колорадо», у которого 116 (32+84) очков. Также Кучеров стал третьим снайпером команды, уступив Брэйдену Пойнту (42) и Джейку Гюнцелю (41), лучшим ассистентом и лучшим бомбардиром.

В общей сложности на счету Кучерова 994 (357+637) очка в 803 матчах НХЛ.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа» сыграет с «Флоридой». Стартовая встреча пройдет 23 апреля.