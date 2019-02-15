Никита Кучеров: " Хорошие вещи случаются, когда вы играете правильно"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (6:0) отметил, что его команда правильно играла в этой встрече. Сам форвард отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

- Мы старались из-за всех сил и играли в свою игру, - приводит пресс-служба клуба слова Кучерова. - Мы придерживались нашей схемы. Хорошие вещи случаются, когда вы играете правильно.

25-летний россиянин стал первым игроком в истории "Лайтнинг", которому удалось набрать 90 очков менее, чем за 60 игр (это 58-й матч Кучерова).

Кроме того, он первый в истории клуба, кто в трех играх подряд набирает не менее 3-х очков.

Kucherov: “We came out hard and played our way. We stuck to our structure. Good things happen when you play the right way.” #DALvsTBL – Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 15 февраля 2019 г.

Все про НХЛ - здесь