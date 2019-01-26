Никита Кучеров: "Хочу ли побить рекорд Могильного? Мне в принципе без разницы"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" заявил, что не думает о рекорде Александра Могильного. Известный российский хоккеист является рекордсменом по числу очков среди россиян за один сезон в НХЛ – 127.

– Ставите ли вы перед собой задачупобить рекорд Александра Могильногопо очкам за сезон для россиян, которыйдержится уже 26-й сезон? – спрашиваюКучерова. – Для этого вам надо набрать 50 очков в 33 оставшихся матчах, и свашими темпами такой результат вовсене кажется недостижимым.

– Мне в принципе без разницы. Если правильно готовиться к каждой игре,выходить и играть хорошо – у тебя будут очки. Эту планку надо держать высоко.Сам я об очках особо не думаю. Конечно, по телевидению смотрю – об этом жевезде говорят, напоминают. Но для нас главное – выиграть Кубок Стэнли. Ужечетвертый сезон пытаемся, боремся все время, но чего-то не хватает. А всеостальное – потом. (Игорь Рабинер)

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