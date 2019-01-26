Никита Кучеров: "Хочу играть больше!"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" признался, что хочет получать больше игрового времени. В этом сезоне он в среднем за матч проводит на льду 19 с небольшим минут.

– Хотите выходить на лед чаще? Или понимаете, что это делается для того,чтобы сохранить вас свежим к плей-офф?

– Конечно, всегда хочется играть больше. Когда тренер дает играть – ты всегдавыходишь и наслаждаешься. А еще – больше чувствуешь уверенность тренера всебе. Это подбадривает. Хочется оправдать его надежду. Когда есть довериетренера, на льду с партнерами все получается, настроение хорошее, дома всехорошо – и результат будет! (Игорь Рабинер)

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