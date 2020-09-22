Никита Кучеров: «Честно говоря, мы не думали о Худобине»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров заявил, что не зацикливался на мысли о том, как пробить голкипера «Далласа» Антона Худобина.

— Честно говоря, мы не думали о Худобине, — приводит слова Кучерова сайт НХЛ. — Понятно, что он хороший вратарь, но мы должны были придерживаться плана: создавать трафик перед воротами, бросать, работать на добиваниях. Простота стала ключом к успеху.

Отметим, что на восьмой минуте встречи Кучеров жестко врезался в борт, поднялся с большим трудом и даже отправился в раздевалку, зародив подозрения, что получил травму.

— На самом деле что-то случилось с моим визором. Когда его починили, я вернулся, — рассказал потом россиянин. — Что и говорить, старт матча выдался лично для меня непростым. Но это плей-офф, тут не стоит ожидать чего-то иного.