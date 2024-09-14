Гуслистов — о Кулемине в «Оттаве»: «Стоит только взять пример»

Нападающий минского «Динамо» Никита Гуслистов прокомментировал переход форварда Николая Кулемина в клуб НХЛ «Оттава».

«Очень много таких случаев и не только за океаном, но и здесь, в КХЛ, когда уже возрастные, опытные игроки играют на одном уровне, а то и выше. Стоит только взять с Кулемина пример в плане подготовки и образа жизни, чтобы до такого возраста держать себя в такой форме и уметь конкурировать на столь высоком уровне», — приводит слова Гуслистова Legalbet.

Кулемин подписал пробный контракт с «Сенаторс» и приедет в тренировочный лагерь клуба. Последние шесть сезонов он играл в КХЛ в составах «Салавата Юлаева» и «Металлурга».