Никита Гусев: "В "Вегасе" сказали – будет то же самое, что и у Шипачева"

Форвард сборной России Никита Гусев в интервью "СЭ" отметил, что "Вегас" предлагал ему контракт, почти как у Вадима Шипачева.

– Скажите честно: "Нью-Джерси" дал больше, чем вы требовали у "Вегаса"?

– Нет. Если мы отталкиваемся от Вадима Шипачева и его контракта, еще до того, как я приехал в "Вегас", мне сказали: "Будет примерно то же самое" ("Голден Найтс" заключили контракт с Шипачевым на 9 миллионов долларов за 2 года). Я поэтому и просил у них "то же самое". Они мне сказали: "Нет". Я сказал: "Хорошо".

– А какие-то поползновения со стороны "Вегаса" были? Двигались по сумме?

– Если честно – я не знаю. Как всегда, я объяснил, что вопросы надо задавать не мне. Я сказал, чего хочу, что мне надо. Дальше – с агентом. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Гусева