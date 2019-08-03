Никита Гусев: "В раздевалке СКА смотрели хайлайты "Нью-Джерси"

Форвард сборной России Никита Гусев в интервью "СЭ" отметил, что смотрел нарезки с лучшими моментами игр "Нью-Джерси", когда был игроком СКА.

– Матчи "Нью-Джерси" вообще видели? Особенно в прошлом сезоне.

– Там же Егор Яковлев играл. Мы в раздевалке в СКА постоянно смотрели все обзоры НХЛ.

Когда за каким-то игроком следишь, а я еще за Ожигановым в "Торонто"наблюдал, смотришь не только классические четырехминутные хайлайты, а расширенные, минут на 10 – там видишь интересные моменты, которых не увидишь в короткой нарезке. Ребята уехали на год раньше меня, и интересно же, как у них складывается. Погрузился в это, так что с "Девилз" неплохо знаком. (Игорь Еронко)

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