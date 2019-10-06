Никита Гусев: «В НХЛ мне нужно делать вещи, которые я раньше не делал в КХЛ»

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев рассказал, как непросто адаптироваться в НХЛ и вспомнил матч с «Виннипегом» (4:5 Б), в котором он забросил одну шайбу.

— Впечатление от первой домашней игры не очень хорошее, — посетовал Гусев, — так как проигрываем уже второй матч. Нужно улучшать игру в своей зоне. В прошлый раз мы не выиграли, хотя, поначалу вели 4:0. Это очень неприятно.

Я забил первый гол, но не испытал особо никаких эмоций. Это, конечно, приятно, но мы должны играть лучше. В НХЛ и в КХЛ — разные подходы и совсем другая система игры. Нужно привыкать. Я должен понять, что здесь все иначе, и на площадке мне нужно занимать совсем другую позицию и делать вещи, которые я раньше не делал в КХЛ.

Очень комфортно выходить с первым номером драфта — Джеком Хьюзом. С каждым разом должно быть все лучше. Перед тем, как приехать в НХЛ, я занимался английским. Сейчас приостановил занятия. Практикую язык в команде. Есть улучшения. Нравится ли мне Нью-Джерси? Он совершенно отличается от Санкт-Петербурга. Их нельзя сравнивать. (Александр Чехов)

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