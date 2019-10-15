Никита Гусев: «Тренеру было интересно мое понимание хоккея «Нью-Джерси»

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев в интервью «СЭ» рассказал об общении с главным тренером команды. По его словам, специалист нередко интересуется мнением об игре.

— У вас был обстоятельный разговор один на один с Джоном Хайнсом?

— Конечно, мы общались. И не раз. Я когда прилетел, он и Сергей Брылин меня встречали в аэропорту. Пока на арену ехали — час с лишним разговаривали. И после этого регулярно встречались. Не так, чтобы по полчаса, но минут по десять общались.

— Он объяснял, что хочет видеть в вашем исполнении?

— Нет. Спрашивал меня, как я обустроился. Спрашивал, что я вижу по игре команды. Ему было интересно мое понимание нашего хоккея. Допустим, провели матч. И на следующий день он спрашивает: что по поводу игры, почему, на мой взгляд, у команды не получилось то-то и то-то, что я думаю по каким-то аспектам. Однажды спросил, в чем, как я думаю, причины нашего поражения. После победы спросил, почему выиграли — по моему мнению.

— Про видение хоккея? Как вы видите игру команды?

— Нет. Да и по таким вопросам я бы старался помалкивать. Мог бы что-то не то сказать, ха-ха. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Никиты Гусева — скоро на «СЭ»