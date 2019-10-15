Никита Гусев: «Никто не замечает, что ты три или четыре потенциально голевых паса отдал»

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев в интервью «СЭ» рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в команде. В шести матчах регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» потерпел шесть поражений.

— Егор Яковлев, выступавший в прошлом году в «Девилз», сказал, что у вас могут быть проблемы. Потому что у Хайнса специфическое понимание хоккея.

— Ну, вот, скажем, меня на матч с «Филадельфией» поставили на правый фланг. А я говорил, что уже 10 лет играю слева.

— Но ведь когда мы разговаривали с вами на чемпионате мира, вы говорили, что готовы играть справа. И что даже навык такой есть.

— Я готов, просто это сложно делать с листа. Когда я играю справа, не всегда в своей зоне занимаю правильную позицию. Потому что, во-первых, площадка меньше, а во-вторых — правый фланг. Привычки-то с левого. В остальном разницы большой нет. Я даже успел понять, что легко могу играть на правом краю. Просто надо понять, как свои сильные качества там использовать. С «Филадельфией» мы многовато играли без шайбы, и мне все-таки было непривычно. Если ты десять лет катался по одним рельсам, тяжеловато сразу на другие перебраться, практики побольше надо. И желательно — с шайбой. Так-то мне вполне может быть комфортно справа. Какие-то вещи там в теории даже удобнее проделывать. Просто я привык играть слева, закрывать зону с неудобки. Поменять резко навыки — это за один день не делается.

— С «Филадельфией» ведь могли и зацепиться. Но то Картер Харт чудеса творил, то тупо не попадали — и с вашего паса в том числе.

— Есть такое. Моменты у нас были. Обидно — еще и потому, что ты отдаешь, там не забивают, и тебе говорят после игры: у тебя один бросок. И никто не замечает, что ты три или четыре потенциально голевых паса отдал, потому что шайб после них не было, и ничего с этим не сделаешь. Но партнеры благодарят. Хишир вот поблагодарил за пас в матче с «Эдмонтоном». (Игорь Еронко)

Полностью интервью Никиты Гусева — скоро на «СЭ»