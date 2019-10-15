Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев в интервью «СЭ» рассказал, почему ему доставляет дискомфорт игра в четвертом звене. По словам нападающего, даже голы в ситуациях, когда команда все равно проигрывает, не радуют.

— Ну, забил условно «Эдмонтону». Да — это хорошо, но играть-то в целом надо лучше. Когда ты в четвертом звене и выходишь два-три раза за период — это тяжело, — отметил Гусев. — В том плане, что редко появляешься. И когда тебя все-таки выпускают, ты выглядишь не так хорошо, как мог бы, если бы все время находился в игре. Поэтому нет никакой радости от того, что я забил или вроде неплохо провел матч.

— То есть вы успеваете остывать между сменами?

— Тут ведь еще три коммерческих паузы. И они длиннее, чем в Европе. Считай, после каждой паузы на льду появляется первое звено. И только через две смены, если ничего вдруг не произойдет, подойдет твоя очередь. И то не факт. Вроде все тебе нравится, комфортно играть, партнеры интересные, но проявить себя так, как мог бы и хотел бы, не получается. Плюс — порой там тебе шайбу забросили, ты побежал за ней, но подбор за соперником, ответная атака, снова заброс, и вот ты шайбу так за всю смену и не потрогал. Даже возможности побороться за нее не было. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Никиты Гусева — скоро на «СЭ»