Никита Гусев: «Интервью на английском пока давать не готов»

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев в интервью «СЭ» рассказал о том, как осваивает английский язык. По его словам, с практикой проблем в команде нет.

— Мне в раздевалке практики хватает. И вообще на выезде общения достаточно. По-русски я только дома разговариваю, — сказал Гусев. — Когда на арене — только английский и ничего кроме английского. Мне хватает. Приходишь в 9 утра, в час-два уходишь. Пять часов практики — прилично.

— И как прогресс?

— Не очень быстро он идет, но по крайней мере я все понимаю. Как минимум — в хоккейном плане. И если мне задают вопросы по хоккею — спокойно отвечаю. Если надо что-то спросить или переспросить — всегда спрошу. По телефону тяжело разговаривать — потому что ты не видишь человека. А так проблем не наблюдается. Вот интервью я давать не готов. Я могу, конечно, но пока мне не хочется. Потому что не могу полностью выразить свои мысли так, как надо. А хочу, чтоб «от и до». (Игорь Еронко)

Полностью интервью Никиты Гусева — скоро на «СЭ»