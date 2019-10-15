Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев в интервью «СЭ» рассказал о проблемах команды при игре в большинстве. По его словам, в этом может крыться одна из причин поражений на старте сезона.

— У «Девилз» удивляет вход в зону в большинстве. То в офсайд забирается кто-то, то потеря сразу на входе, то встать не можете. Не отрабатывали?

— Мы тренировали, может, не так много. Но, честно говоря, мы не во всех матчах в зону-то в принципе в большинстве входили. В регулярке я нормально там встал только в первом матче, когда сразу же бросил. Больше такого, чтобы все оказались в зоне на своих местах, по-моему, и не было. Мы пока так ни разу и не забили в большинстве, и в меньшинстве у нас около 50 процентов. Мягко говоря, все не очень хорошо. И игра в неравных составах — одна из главных причин, почему мы не побеждаем. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Никиты Гусева — скоро на «СЭ»