Никита Гусев и его первая шайба в НХЛ. Фото
06:41
Пресс-служба «Нью-Джерси» опубликовала в Twitter фотографию российского форварда Никиты Гусева после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Россиянин забросил свою первую шайбу в североамериканской лиге.
«Поздравляем Никитуа Гусева с его первым голом в НХЛ этой ночью», — говорится в сообщении.
Congrats to Nikita Gusev for scoring his first @NHL goal tonight. pic.twitter.com/ODcIrUVlfE— New Jersey Devils (@NJDevils) October 5, 2019
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