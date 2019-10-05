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Никита Гусев и его первая шайба в НХЛ. Фото

06:41
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Пресс-служба «Нью-Джерси» опубликовала в Twitter фотографию российского форварда Никиты Гусева после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Россиянин забросил свою первую шайбу в североамериканской лиге.

«Поздравляем Никитуа Гусева с его первым голом в НХЛ этой ночью», — говорится в сообщении.

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