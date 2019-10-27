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Никита Гусев и его партнеры по «Нью-Джерси» позируют в костюмах на хэллоуин

10:48
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Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев поделился новой фотографией в своем Instagram. На снимке хоккеист позирует в костюме для хэллоуина. Вместе ним — его товарищи по команде: Павел Заха, Нико Хишир, Йеспер Боквист и Йеспер Братт.

В этом сезоне Гусев набрал 3 (2+1) очка в 9 играх. Напомним, что 27-летний россиянин проводит дебютный сезон в НХЛ.

Halloween party ??

Публикация от Nikita Gusev (@nikitagusev97)

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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