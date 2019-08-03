Никита Гусев: "Главное, что клуб во мне заинтересован"

Форвард сборной России Никита Гусев в интервью "СЭ" отметил, что для него главное заинтересованность в нем "Нью-Джерси".

– На мой взгляд, с переходом в "Нью-Джерси" вы попали в идеальную для себя ситуацию. А сами как считаете?

– Мне нравится, куда я попал. Мне нравится сама команда, и я понимаю, что она может хорошо играть и побеждать, показывая хорошие результаты.

– Наверняка вам нравится и то, что в "Девилз" есть место в топ-6. Плюс – клуб выразил серьезнейшую заинтересованность, судя по их действиям.

– Это самое главное – что клуб заинтересован. Что я им нужен. Настраивает на положительный лад.

– Во вторник у вас был разговор с генеральным менеджером "Нью-Джерси" Рэем Шеро. Что обсуждали?

– Правильнее будет оставить суть разговора внутри команды. А так – познакомились, прояснили небольшие нюансы. Ничего особенного в беседе не было. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Гусева