Никита Гусев: "Главное, что клуб во мне заинтересован"

Форвард сборной России Никита Гусев в интервью "СЭ" отметил, что для него главное заинтересованность в нем "Нью-Джерси".
– На мой взгляд, с переходом в "Нью-Джерси" вы попали в идеальную для себя ситуацию. А сами как считаете?
– Мне нравится, куда я попал. Мне нравится сама команда, и я понимаю, что она может хорошо играть и побеждать, показывая хорошие результаты.
– Наверняка вам нравится и то, что в "Девилз" есть место в топ-6. Плюс – клуб выразил серьезнейшую заинтересованность, судя по их действиям.
– Это самое главное – что клуб заинтересован. Что я им нужен. Настраивает на положительный лад.
– Во вторник у вас был разговор с генеральным менеджером "Нью-Джерси" Рэем Шеро. Что обсуждали?
– Правильнее будет оставить суть разговора внутри команды. А так – познакомились, прояснили небольшие нюансы. Ничего особенного в беседе не было. (Игорь Еронко)