Никита Гусев: "Есть договоренность со сборной, что приеду в Словакию в случае вылета "Вегаса"

Нападающий Никита Гусев прокомментировал досрочное расторжение контракта со СКА и переход в клуб НХЛ "Вегас".

- В первую очередь, хочу сказать спасибо СКА за то, что клуб пошел мне навстречу и сделал все необходимое для того, чтобы я смог уже в этом сезоне попробовать свои силы в НХЛ. О Петербурге у меня остаются только положительные воспоминания, мы многое вместе прошли, выиграли Кубок Гагарина, стали чемпионами России. В СКА сейчас созданы лучшие в стране условия для развития игроков, и многие, в том числе и я, серьезно выросли за время игры в Петербурге. При этом нас всегда шикарно поддерживали болельщики. Благодарен СКА за это время.

- Ждать ли вас на чемпионате мира?

- Со штабом сборной есть договоренность, что если мой клуб рано вылетает из плей-офф, то я приеду в Словакию. Выступать за сборную – большая честь, и я всегда с удовольствием откликаюсь на вызов.