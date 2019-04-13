Никита Гусев: "Если позволят обстоятельства, приеду на ЧМ в Словакию"

Нападающий Никита Гусев прокомментировал досрочное расторжение контракта со СКА и переход в клуб НХЛ "Вегас".

– В первую очередь, хочу сказать спасибо СКА за то, что клуб пошел мне навстречу и сделал все необходимое для того, чтобы я смог уже в этом сезоне попробовать свои силы в НХЛ. О Петербурге у меня остаются только положительные воспоминания, мы многое вместе прошли, выиграли Кубок Гагарина, стали чемпионами России. В СКА сейчас созданы лучшие в стране условия для развития игроков, и многие, в том числе и я, серьезно выросли за время игры в Петербурге. При этом нас всегда шикарно поддерживали болельщики. Благодарен СКА за это время.

– Ждать ли вас на чемпионате мира?

​– Выступать за сборную – большая честь, и я при любой возможности с удовольствием откликаюсь на вызов. Есть договоренность, что приеду в Словакию, если позволят обстоятельства.