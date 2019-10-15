Никита Гусев: «10 лет играл под номером 97. И не считаю нужным его менять»

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев в интервью «СЭ» рассказал о выборе игрового номера. Он подчеркнул, что спокойно воспринял совпадение номеров с Коннором Макдэвидом.

— Сколько раз у вас спрашивали про 97-й номер?

— Ребята особо не спрашивали. Пресс-атташе однажды подошел в один из первых дней тренировочного лагеря и сказал, что ко мне есть один вопрос от прессы. Он как раз про номер и был. Я ответил, что просто люблю 97-й. Он засмеялся, сказал «все понятно» и ушел.

— А сама ситуация, что это так широко обсуждалось, вас забавляла? Мол, как так, какой-то Гусев берет номер Макдэвида.

— Я очень спокойно отнесся. 10 лет играл под номером 97. И не считаю нужным его менять. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Никиты Гусева — скоро на «СЭ»