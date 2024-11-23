Гребенкин: «В НХЛ все переживают за Овечкина. Александр — великий игрок»
Форвард «Торонто» Никита Гребенкин заявил, что травма нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина беспокоит всех в НХЛ.
Овечкин получил перелом малоберцовой кости в третьем периоде встречи против «Юты» (6:2). Форвард пропустит от четырех до шести недель.
«Александр Овечкин — великий игрок. Все тут за него переживают, — цитирует Гребенкина ТАСС. — Если честно, мне каждый матч в НХЛ интересен с точки зрения участия в нем, но, конечно, было бы здорово против Александра сыграть. Мне любая игра интересна в этой лиге, в каждом матче играешь против звезд и от этого получаешь удовольствие».
Овечкину осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 868 голов, у канадца — 894.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|28
|2
|Нью-Джерси
|22
|13
|9
|28
|3
|Вашингтон
|19
|13
|6
|27
|4
|Рейнджерс
|18
|12
|6
|25
|5
|Филадельфия
|21
|9
|12
|20
|6
|Айлендерс
|20
|7
|13
|19
|7
|Коламбус
|19
|8
|11
|18
|8
|Питтсбург
|22
|7
|15
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|18
|10
|8
|22
|4
|Баффало
|20
|10
|10
|21
|5
|Бостон
|21
|9
|12
|21
|6
|Детройт
|19
|8
|11
|18
|7
|Оттава
|19
|8
|11
|17
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|20
|17
|3
|34
|2
|Миннесота
|19
|13
|6
|29
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Сент-Луис
|21
|9
|12
|19
|6
|Юта
|19
|7
|12
|17
|7
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|2
|Калгари
|20
|11
|9
|25
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|22
|6
|16
|17
|24.11
|00:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|24.11
|00:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|24.11
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|- : -
|24.11
|03:00
|
Питтсбург – Юта
|- : -
|24.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|- : -
|24.11
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|24.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|- : -
|24.11
|03:00
|
Детройт – Бостон
|- : -
|24.11
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|- : -
|24.11
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|- : -
|24.11
|03:00
|
Монреаль – Вегас
|- : -
|24.11
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|- : -
|24.11
|04:00
|
Сан-Хосе – Баффало
|- : -
|24.11
|06:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|- : -