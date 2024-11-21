Никита Гребенкин провел первый матч за «Торонто» в НХЛ

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Российский нападающий «Торонто» Никита Гребенкин не сумел отметиться результативными действиями в своем дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:0).

21-летний россиянин пробыл на льду 11 минут и успел провести силовой прием против защитника «Вегаса» Ши Теодора.

Гребенкина вызвали в основной состав «Мэйпл Ливз» в связи с травмой нападающего Макса Доми.

В текущем сезоне российский форвард набрал 10 (4+6) очков за 13 игр в составе фарм-клуба «Торонто».