Филатов: «Макдэвид — лучший за всю историю хоккея»

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов считает форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида лучшим игроком в истории хоккея.

«Я бы очень хотел, чтобы серия перешла в седьмой матч. Для болельщиков хоккея это идеально. Макдэвид — лучший за всю историю хоккея. Он должен получить Конн Смайт Трофи. Но мне также хочется, чтобы русские ребята из «Флориды» получили кубок. Правда, если Коннор перевернет серию со счета 0-3 почти в одиночку, это будет легендарно», — цитирует «РБ Спорт» Филатова.

В текущем плей-офф 27-летний Макдэвид в 23 матчах набрал 42 (8+34) очка. Счет в финальной серии 3-2 в пользу «Флориды».