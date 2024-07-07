Филатов: «Опыт и мастерство Гусева заставляют верить в то, что он закрепится в НХЛ»

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов считает, что форвард московского «Динамо» Никита Гусев способен вернуться в НХЛ.

«Я знаю, как Никита думает. Он очень реализовать свои амбиции и заиграть в НХЛ. Насколько мне известно, его семье очень понравилось жить в Америке, когда он играл в «Нью-Джерси». Я его могу понять как игрока. Возраст в 32 года — это не какая-то страшная отметка. Гусев в КХЛ все доказал. Он входит в тройку лучших игроков последних 6-7 лет. Меня не удивляет его желание реализовать себя в НХЛ. Я буду только рад, если найдется команда, которая сможет правильно его использовать», — цитирует Филатова «РБ Спорт».

Сейчас Гусев тренируется в США вместе со своим бывшим клубом «Нью-Джерси».

Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что Гусев не продлевает контракт, поскольку ждет предложений из НХЛ.