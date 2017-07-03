Никита Филатов: "Хичкок не будет требовать от Радулова того же, что просит от большинства форвардов"

Нападающий "Лады" Никита Филатов отметил, что главный тренер "Далласа" Кен Хичкок не будет выдвигать требования новичку команды россиянину Александру Радулову. Филатов знаком с канадским наставником по совместной работе в "Коламбусе". Напомним, сегодня стало известно о подписании 5-летнего контракта между Далласом и Радуловым на сумму 31,25 миллиона долларов.

– Я уверен, что Кен вообще не будет трогать Александра, – отметил Филатов. – Вы посмотрите на историю работы Хичкока. У него в карьере практически не было команд с яркими звездами, а в "Далласе" есть Тайлер Сегин и Джейми Бенн. Они вдвоем-то набирали больше 80 очков, а с Радуловым начнут набирать еще больше. И даже если их разобьют, то Хичкок все равно не будет требовать от Александра того же, что просит от большинства форвардов.