Чибриков забил во втором матче НХЛ подряд

«Виннипег» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

На 10-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Никита Чибриков. Он забил во второй игре подряд. Всего в этом сезоне у него 3 (2+1) очка в двух играх.

Также в голевой атаке поучаствовал другой российский форвард Владислав Наместников, который сделал 10-ю голевую передачу в сезоне.