Никита Александров заключил контракт с "Сент-Луисом"

Нападающий Никита Александров подписал контракт с "Сент-Луисом". Клуб заключил с 18-летним форвардом стандартный, трехлетний контракт новичка, сообщает официальный сайт "Блюз".

Александров был выбран "Блюзменами" на драфте-2019 во втором раунде под общим 62-м номером. В прошлом сезоне он выступал в юниорской лиге Квебека и в 64 матчах за "Шарлоттаун" набрал 61 (27+34) очко.

Никита Александров – сын бывшего нападающего "Химика" и ХК МВД Игоря Александрова. Он родился в Германии, где в то время играл его отец и закончил школу немецкого "Изерлонера". Но при этом никогда не играл за юношеские сборные Германии.