Никишина назвали лучшим проспектом «Каролины»

Защитник «Каролины» Александр Никишин считается одним из лучших проспектов клуба. Журналист Том Гулитти в статье на сайте НХЛ поставил его на первое место в топ-5.

По словам журналиста, 23-летний россиянин сумел быстро перестроиться под игру в НХЛ. При этом он играет именно так, как нужно его клубу.

В сезоне-2024/25 Никишин в 4 матчах плей-офф НХЛ набрал 1 (0+1) очко. Также он играл за СКА, «Химик», «Спартак» и «Крылья Советов».

Также в топ-5 лучших проспектов «Каролины» вошли нападающие Брэдли Надо, Никита Артамонов и Феликс Унгер Cерум и защитник Доминик Бадинка.