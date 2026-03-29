Никишин вышел на второе место в «Каролине» по передачам среди защитников-новичков

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин сделал результативный пас в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:2).

Как сообщает пресс-служба лиги, 24-летний россиянин, у которого теперь 19 передач в сезоне-2025/26, занял второе место среди защитников-новичков «Харрикейнз» по этому показателю. Единственный защитник-новичок в истории команды с большим количеством передач — Джейми Макбейн (23 в сезоне-2010/11).

Никишин обошел Джейккоба Слэйвина (18 передач в сезоне-2015/16) и Ноа Ханифина (18 в сезоне-2015/16).

В сезоне-2025/26 у Никишина 29 (10+19) очков в 71 матче.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max