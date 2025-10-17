Никишин признан третьей звездой матча «Анахайм» — «Каролина»

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1), сообщает пресс-служба лиги.

24-летний россиянин забил гол на 43-й минуте. Он стал для него первым в сезоне.

Первой звездой матча признали нападающего «Каролины» Сета Джарвиса, оформившего дубль, а второй — автора единственной шайбы у «Дакс» Лео Карлссона.