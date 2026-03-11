Никишин признан первой звездой матча «Каролина» — «Питтсбург»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Питтсбург» (5:4 Б). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский защитник Александр Никишин. 24-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Второй звездой признан нападающий Сет Джарвис, забросивший одну шайбу. Третья звезда — Логан Стэнковен, который забил один гол.