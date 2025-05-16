Никишин отметился удалением в дебютном матче в НХЛ

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин заработал удаление в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

23-летний россиянин получил двухминутный штраф за подножку на 6-й минуте второго периода. Для него это первое удаление в североамериканской карьере, так как он проводит дебютный матч в НХЛ.

«Харрикейнз» объявили о подписании двухлетнего контракта с Никишиным 11 апреля. Ранее он выступал за СКА.

«Каролина» ведет в серии 3-1.