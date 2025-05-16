Никишин дебютирует в НХЛ в пятом матче против «Вашингтона»

Российский защитник Александр Никишин вошел в заявку «Каролины» на пятый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона». Это будет дебютный матч россиянина в североамериканской лиге.

Никишин сыграет в связке с соотечественником Дмитрием Орловым.

11 апреля «Харрикейнз» объявили о подписании двухлетнего контракта с Никишиным. Ранее хоккеист выступал за СКА.

Начало матча «Вашингтон» — «Каролина» в 02:00 по московскому времени. «Харрикейнз» ведут в серии 3-1.