Ник Кипреос: "Зарплата Макдэвида в 14 миллионов разрушит "Эдмонтон"

Известный журналист Ник Кипреос заявил, что руководство "Эдмонтона" создаст себе проблемы, если примет решение в разы увеличить зарплату нападающего Коннора Макдэвида. Ранее сообщалось, что 20-летнему хоккеисту могут платить порядка 14 миллионов долларов за сезон.
– Макдэвид отличный игрок, но такое решение разрушит клуб, – цитирует Sportsnet Кипреоса. – Это не та лига, где можно просто так платить игроку 14 миллионов евро. При такой зарплате нельзя собрать вокруг хоккеиста достойное окружение. При нашем потолке зарплат это невозможно. Дело еще и в Леоне Драйзайтле. "Эдмонтон" будет пытаться продлить и его контракт, но будет катастрофа, если они вдвоем будут получать треть ведомости клуба.
serjio_1704
А ещё можно родственника его устроить в Газпром/Роснефть/ татнефть/ любуюнефть на никому не нужную должность на сумасшедшие деньги.
21:26 26 июня
упёртый нью-брансуикец
Дураки из нхл не в курсе, что в России Колхозная Лига придумала резиновые полотки, обмены-аренды и надпотолочные контракты. Приятно, что мы хоть в чём-то обошли нхл.)) Нет у них газпрЁма и тимченок с ротербергами. Так им и надо, пусть страдаютЪ!))) С)))
18:51 26 июня
Леший_
А если вывести его из-под потолка зарплат? или заплатить штраф за превышение? как дети прям. с))
18:47 26 июня
SV13
"Какие смешные проблемы у Эдмонтона" - подумал Рома Ротенберг...
18:21 26 июня
spetrov
А что так мало - 14? Почему не федоровские 28? :)
14:43 26 июня
Долго наблюдал за идиотами на эт
Там и РНХ должен тогда десять получать...
14:42 26 июня