Ник Фолиньо выразил соболезнования семье экс-игрока «Бостона» Хэйса

Форвард «Бостона» Ник Фолиньо прокомментировал новость о смерти экс-игрока клуба Джимми Хэйса.

«Все мысли и молитвы семье Джимми, особенно его жене и сыновьям. Трагическая потеря!» — написал Фолиньо в Twitter.

23 августа стало известно о смерти Хэйса. Ему был 31 год. У него остались жена и двое сыновей в возрасте двух лет и трех месяцев.

Джимми Хэйс был выбран на драфте-2008 «Торонто» под общим 60-м номером. В НХЛ он выступал за «Чикаго», «Флориду», «Бостон» и «Нью-Джерси». Всего в лиге он сыграл 334 матча и набрал 109 (54+55) очков. Его младший брат Кевин Хэйс выступает за «Филадельфию».