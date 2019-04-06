Ник Фолиньо: "Панарин переворачивает игру, а Бобровский совершает невероятный сейв за невероятным сейвом"

Нападающий "Коламбуса" Ник Фолиньо отметил яркую игру нападающего Артемия Панарина и вратаря Сергея Бобровского в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (3:2 Б). Панарин забросил шайбу в основное время и реализовал решающий буллит. Бобровский отразил 25 бросков из 27, а в серии буллитов не пропустил ни одного гола. Фолиньо отметил работу генерального менеджера клуба Ярмо Кекяляйнена, сохранившего обоих хоккеистов.

- Ярмо знал, что делает, - цитирует официальный сайт НХЛ Фолиньо. - Вот поэтому мы их сохранили. Хлебушек способен перевернуть игру. Посмотрите, что он сделал. Он дал нам преимущество. Мы должны были его удержать, но не сделали этого, и он потом принес победу в серии буллитов. Боб же совершал невероятные сейвы после невероятных сейвов.