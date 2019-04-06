Ник Фолиньо: "Георгиев - выдающийся вратарь, но у нас было много стопроцентных моментов"

Нападающий "Коламбуса" Ник Фолиньо после победы над "Рейнджерс" в регулярном чемпионате НХЛ (3:2 Б) отметил игру вратаря соперников Александра Георгиева. Российский голкипер отразил 39 бросков из 41.

- При всем уважении, Георгиев - выдающийся вратарь, он очень хорошо сыграл, но когда получаешь столько стопроцентных моментов, один или два все равно реализуешь, - цитирует официальный сайт НХЛ Фолиньо. - Мы знал, что лишь вопрос времени, поэтому приятно было забросить эти две шайбы в третьем периоде.